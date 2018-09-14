MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

Galatasaray - Kasımpaşa maçı, Süper Lig'in 5. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak. Süper Lig'in ilk dört haftasında Galatasaray 9 puanla 2. sırada yer alırken Kasımpaşa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kasımpaşa'nın +6 averajı bulunurken Galatasaray'ın +5 averajı var. TFF tarafından maç saati değiştirilen Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonucu merakla bekleniyor. Maç sonucunda zirve değişecek mi? Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel ilk onbirler ve detaylar haberimizde.
Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 20.00'den 21.00'e alındığı duyuruldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 21:00’de başlayacak olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak.
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederken 9 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. 4 maçını da kazanan Kasımpaşa ise 12 puanla ilk sırada yer alıyor. İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa ise 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadyumu'nda daha önce 7 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluşurken, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üç maç ceza alan Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ömer Bayram'ın da karşılaşmada oynaması şüpheli.
Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Abdoul Khalili ve Bengali Koita, sakatlıkları yüzünden Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
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