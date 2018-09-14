MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ! Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

Galatasaray - Kasımpaşa maçı, Süper Lig'in 5. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak. Süper Lig'in ilk dört haftasında Galatasaray 9 puanla 2. sırada yer alırken Kasımpaşa 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Kasımpaşa'nın +6 averajı bulunurken Galatasaray'ın +5 averajı var. TFF tarafından maç saati değiştirilen Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonucu merakla bekleniyor. Maç sonucunda zirve değişecek mi? Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa maçı muhtemel ilk onbirler ve detaylar haberimizde.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5. haftasının açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 20.00'den 21.00'e alındığı duyuruldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 14 Eylül 2018 Cuma günü saat 21:00’de başlayacak olan mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sönmez yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak.