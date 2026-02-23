Maç sırasında inanılmaz olay! Top martıya çarptı, kalp masajıyla hayata döndü

İstanbul’da amatör kümede oynanan bir karşılaşma, sahada yaşanan sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Mücadele devam ederken top, alçaktan uçan bir martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kuş bir süre hareketsiz kaldı ve tribünlerde endişe dolu anlar yaşandı.

KALP MASAJI YAPTILAR

Oyuncuların oyunu bırakıp martının yanına koşması ve kalp masajı yapmasıyla kuşun yeniden hareket etmeye başlaması, statta büyük bir coşku yarattı. Bu anlar tribünlerden alkış aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar, "Helal olsun", "İşte sporcu dediğin böyle olur" ve "İnsanlık ölmemiş" yorumlarıyla futbolculara destek verdi. Sahada yaşanan bu an, fair-play ruhunun güzel bir örneği olarak gösterildi.