Maç sonrası çıkan kavga futbolcuyu yoğun bakıma soktu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan Talas Anayurtspor-Barogücü karşılaşması sonrasında çıkan saha olaylarında yaralanan oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Argıncık Stadı'nda gergin geçen maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrasında gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga sonrasında hastaneye kaldırılan Talas Anayurtspor'un orta saha oyuncusu Abdülkerim Sain (27) , yoğun bakıma alındı.
Aldığı darbeler ile ambulans ile Şehir Hastenesi'ne götürülen Abdülkerim Sain'in soluk borusuna yakın kısımda göğüs kafesinde hava oluştuğu tespit edildi. Acilen yoğun bakıma alınan ve 5 gün kontrol altında tutulacağı öğrenilen oyuncunun yiyecek ve içecek tüketmesi yasaklanırken 5 gün boyunca serumla besleneceği kaydedildi. Bilinci açık olan ancak durumu ciddiyetini koruyan Abdülkerim Sain'in 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisinin başlayacağı öğrenildi.
Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat Akgöz, ''Futbol oynamak için çıktığımız sahadan bir oyuncumuzu maalesef yoğun bakıma yatırdık. Rakip takımdan olaya karışan üç oyuncudan şikayetçi olduk'' dedi.
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