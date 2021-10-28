SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 3-0 Niğde Anadolu FK

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 3-0 Niğde Anadolu FK

28.10.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor, Niğde Anadolu FK'yı 3-0 mağlup ederek tur atladı.

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 3-0 Niğde Anadolu FK

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Adana Demirspor ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Niğde Anadolu FK karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Adana Demirspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Belhanda, 69 ve 80. dakikalarda Assombalonga kaydetti.

BELHANDA'DAN İLK GOL

Öte yandan karşılaşmada perdeyi açan Younes Belhanda, mavi-lacivert forma altında ilk golünü Türkiye Kupası'nda attı.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi. Niğde Anadolu FK ise kupaya veda etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNER Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü Yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü
Antalyaspor farklı turladıAntalyaspor farklı turladı
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Younes Belhanda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

TFF açıkladı! Stadyumlar tam kapasite...

TFF açıkladı! Stadyumlar tam kapasite...

"Tansiyonu yükseldi" Lille'den açıklama

"Tansiyonu yükseldi" Lille'den açıklama

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi açıklaması

Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi açıklaması

Beşiktaş'a 2 kötü haber birden

Beşiktaş'a 2 kötü haber birden

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Canlı yayında şok kavga: bardaklar havada uçuştu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Mikrofonu açık kaldı! Canlı yayında küfür

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu çatlağı!

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil'e flaş sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.