SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 5-0 Serik Belediyespor

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 5-0 Serik Belediyespor

30.11.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Adana Demirspor, konuk ettiği Serik Belediye'yi 5-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

MAÇ SONUCU | Adana Demirspor 5-0 Serik Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Adana Demirspor, Serik Belediyespor'u ağırladı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adana Demirspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Balotelli, 14. dakikada Yunus Akgün, 26. ve 33. dakikalarda Birkir Bjarnason ile 41. dakikada Metehan Köroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 5. tura yükseldi. Serik Belediyespor ise kupaya veda etti.

MAÇ ÖZETİ

2' Serik Belediyespor'da Zafer Şensoy'un sağ kanattan yerden pasında, ceza sahası içinde kayarak topa dokunan Burak Göksel'in vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

10' Adana Demirspor öne geçti. Yunus Akgün'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda yükselen Balotelli'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

14' Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Balotelli'nin attığı pasla topla buluşan Yunus Akgün'ün, ceza sahasına girmeden hemen önce vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-0.

21' sağ kanatta savunmanın arkasında topu önünde bulan Yunus Akgün'ün bekletmeden ortasında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası dışında vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

24' Balotelli'nin savunmanın arkasına pasıyla topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleci İbrahim Demir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kaleciden oyun alanına döndü.

26' Adana Demirspor skoru 3-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde yerden ortasında topla buluşan Bjarnason'un bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

33' Bjarnason kendisinin 2'inci takımının 4'üncü golünü attı. Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Bjarnason'un arka direkte kayarak vuruşunda, top ağlara gitti: 4-0.

41' Kaan Kanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim Demir topu kontrol etti.

76.' Gökhan İnler'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Vargas'ın ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

90' sağ kanattan Tarık Çamdal'ın ortasında yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda, kaleci İbrahim Demir topu uzaklaştırdı.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Şener, Anıl Usta

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Tarık Çamdal, Sinan Kurt (Dk. 46 İzzet Çelik), Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Stambouli), Bjarnason (Dk. 64 Vargas), Gökhan İnler, Balotelli (Dk. 64 Assombalonga), Yunus Akgün (Dk. 46 Akintola)

Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Ahmet Şahbaz (Dk. 46 Ergün Nazlı), Burak Sürmeli, Sezer Yıldırım, Çınar Tarhan (Dk. 78 Yusuf Çelik), Ahmet Abdullah Çakmak (Dk. 65 Atakan Arslan), Ferdi Konak, Okan Yıldız, Furkan Yaman (Dk. 84 Cem Karaca), Burak Göksel, Zafer Şensoy (Dk. 65 Fuat Bavuk)

Goller: Dk. 10 Balotelli, Dk. 14 Yunus Akgün, Dk. 26 ve Dk. 33 Bjarnason, Dk. 41 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 39 Burak Göksel (Serik Belediyespor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
İnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılarİnşaat işçileri lodosta canlarını zor kurtardı! Uçmamak için birbirlerine sarıldılar
Altay kupada turladıAltay kupada turladı
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Adana Demirspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Yıldız oyuncuyu idmana almadı, tesislere gönderdi!

Yıldız oyuncuyu idmana almadı, tesislere gönderdi!

Sergen Yalçın yerine sürpriz isim!

Sergen Yalçın yerine sürpriz isim!

Başakşehir, 2. Lig ekibine elendi!

Başakşehir, 2. Lig ekibine elendi!

Xavi - Emery birbirlerine girdi! Polis müdahale etti

Xavi - Emery birbirlerine girdi! Polis müdahale etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Aslan'ın yıldızı yuvadan uçuyor

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.