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MAÇ SONUCU: Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti! Penaltılara giden maçta Genk turladı...

01.09.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Adana Demirspor ile Belçika ekibi Genk karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelenin 90 dakikası Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Toplam skorun 2-2'ye gelmesinin ardından maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda ise kazanan taraf Genk oldu.

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Belçika temsilcisi Genk ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın 90 dakikası, Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikasında kazanan taraf, 1-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.

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Toplam skorun 2-2'ye gelmesiyle birlikte kritik maçta uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da takımlardan herhangi bir gol gelmeyince penaltılara geçildi.

Seri penaltı atışları sonucunda kazanan taraf 5-4'lük skorla Genk oldu. Bu sonucun ardından Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti. Genk ise adını gruplara yazdırdı.

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