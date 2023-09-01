MAÇ SONUCU: Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti! Penaltılara giden maçta Genk turladı...

Son dakika haberleri: Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Belçika temsilcisi Genk ile kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçın 90 dakikası, Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikasında kazanan taraf, 1-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.

Toplam skorun 2-2'ye gelmesiyle birlikte kritik maçta uzatmalara gidildi. Uzatmalarda da takımlardan herhangi bir gol gelmeyince penaltılara geçildi.

Seri penaltı atışları sonucunda kazanan taraf 5-4'lük skorla Genk oldu. Bu sonucun ardından Adana Demirspor, Avrupa'ya veda etti. Genk ise adını gruplara yazdırdı.

