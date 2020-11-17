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MAÇ SONUCU | Anadolu Efes - Bayern Münih: 71-74

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.11.2020 22:45 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. hafta maçında sahasında Almanya’nın Bayern Münih takımına 74-71 mağlup oldu.

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes - Bayern Münih: 71-74

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 9. haftasında ağırladığı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 74-71 yenildi.

Ligde bir maçı eksik olan Anadolu Efes 4. mağlubiyetini yaşadı. Alman ekibi ise 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes; Larkin ve Pleiss'in basketleriyle 5. dakikaya girilirken 12-6 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım; Baldwin ve Dedovic ile karşılık veren Bayern Münih karşısında ilk periyodu 23-22 üstün bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında 10-0'lık seri yakalayan Bayern Münih, 15. dakikada skoru 23-32 yaptı. Lacivert-beyazlılar; Pleiss ve Simon ile farkı kapatmaya çalışırken, Alman ekibi soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına Micic, Anderson ve Pleiss'in basketleriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 45-44 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, organize hücumlarla skor bulmaya devam ederek, son periyoda 57-50 galip durumda girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Moerman ile skor üreten Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 10 sayıya (62-52) çıkardı. Baldwin'in etkili perfromansıyla farkı eriten Almanya temsilcisi, Raynolds'un basketleriyle son dakikaya 72-70 önde girdi. Anadolu Efes'te Larkin bitime 17 saniye kala kullandığı serbest atışlardan birini sayıya çevirerek skoru 71-72 yaptı. Konuk takımın hücumunda ise Reynolds pota altında kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala farkı 3 sayıya (71-74) çıkardı. Anadolu Efes'in son hücumunda Micic, üç sayılık atışında isabet sağlayamadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 74-71 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 71 - Bayern Münih: 74

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Artem Lavrukhin (Rusya)

Anadolu Efes: Larkin 13, Micic 12, Anderson 7, Moerman 9, Pleiss 19, Simon 7, Singleton 2, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 2

Bayern Münih: Baldwin 15, Dedovic 10, Johnson, Radosevic 4, Lucic 7, Thomas, Zipser 12, Weiler-Babb 8, Reynolds 14, Sisko 4, Bray, Flaccadori

  1. Periyot: 23-22

Devre: 37-42

  1. Periyot: 57-50

5 faulle çıkan: 37.54 Weiler-Babb (Bayern Münih)

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