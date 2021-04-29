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MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-1 Gaziantep FK

29.04.2021 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 38. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra kazandı.

MAÇ SONUCU | Ankaragücü 0-1 Gaziantep FK

Süper Lig'de 38. hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 85. dakikada Andre Sousa kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, 54 puanla 8. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla 16. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Sivasspor'u ağırlayacak. Ankaragücü ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

MAÇ ÖZETİ

13' Sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Alper'in şutunda, top üstten auta gitti.

45+1 Alper Potuk'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

49' Savunma arkasına atılan topu sektiren Sarlija'nın hatasını değerlendiren Dicko, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden çektiği şutta, top uzak direğin dibinden auta gitti.

55' Soldan ceza sahasına giren Atila Turan, pasını penaltı noktasının gerisindeki Endri Çekiçi'ye çıkardı. Endri Çekiçi'nin şutunda, kaleye gitmekte olan topu savunmada son anda Güray Vural ayağıyla kornere gönderdi.

66' Güray Vural'ın sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın içindeki Djilobodji'nin dokunduğu top, auta çıktı.

76' Alper Potuk'un pasıyla ceza sahasına giren Kitsiou'nun sağ çaprazdan çektiği şutta, top az farkla yandan dışarı gitti.

85' Gaziantep öne geçti. Hızlı gelişen Gaziantep atağında, Korcan Çelikay'ın boşa çıktığı pozisyonda top, ceza sahasının sağında Kenan Özer'de kaldı. Kenan'ın kale sahasının içine yaptığı ortada Sousa'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

Gaziantep, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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