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MAÇ SONUCU | Barcelona-Levante: 5-0 (İspanya Kral Kupası)

İSPANYA HABERLERİ  | 30.01.2020 23:13 | Son Güncelleme

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turunda Levante'yi Messi (2), Griezmann, Lenglet ve Arthur'un golleriyle 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇ SONUCU | Barcelona-Levante: 5-0 (İspanya Kral Kupası)

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona-Levante mücadelesi oynandı. Maça çok hızlı başlayan Barça, 4. dakikada Griezmann'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

28'de Lenglet attığı golle ev sahibini soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Barcelona ikinci yarıda da rahat oyununu sürdürdü.

59'da Messi ve 77'de Arthur ile iki gol daha bulan Barcelona durumu 4-0'a getirdi. Maçta son sözü süper yıldız Messi söyledi ve Barcelona sahdan 5-0'lık farklı bir galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona levante messi İspanya Kral Kupası

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