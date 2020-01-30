MAÇ SONUCU | Barcelona-Levante: 5-0 (İspanya Kral Kupası)

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona-Levante mücadelesi oynandı. Maça çok hızlı başlayan Barça, 4. dakikada Griezmann'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
28'de Lenglet attığı golle ev sahibini soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Barcelona ikinci yarıda da rahat oyununu sürdürdü.
59'da Messi ve 77'de Arthur ile iki gol daha bulan Barcelona durumu 4-0'a getirdi. Maçta son sözü süper yıldız Messi söyledi ve Barcelona sahdan 5-0'lık farklı bir galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
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