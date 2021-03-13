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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor

13.03.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek 8 haftalık 3 puan hasretini bitirdi ve Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Rizespor atağında ortadaki Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Boldrin vuruşunda kaleci Munir'i mağlup etti. 32 yaşındaki Boldrin bu sezon ligde 17. maçında 4. kez ağları sarstı

Alınan bu sonucun ardından Rizespor, Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken puanını da 31'e yükseltti. Karadeniz temsilcisinin 8 maçlık 3 puan hasreti son buldu. Hatayspor ise 46 puanda kalırken üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor, BAY geçecek. Bir sonraki hafta ise Hatayspor sahasında Galatasaray ile oynayacak. Rizespor maçında cezalı duruma düşen Alexandros Katranis mücadelede forma giyemeyecek

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZET

5' Ceza sahası içi sağ çaprazda Skoda ile verkaç yapan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi.

13' Sağ taraftan kazanılan faul atışında Riberio'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

23' Aabid'in sağdan ceza sahasına ortasında, Diof'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

30' İsmail Köybaşı'nın soldan ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topa Samudio'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

45' Kazanılan serbest vuruşta Talbi'nin kendi yarı sahasından uzun gönderdiği ortada, defanstan seken top Fernando'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı

48' Boupendza'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Traore'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

51' Boldrin'in pasında defanstan seken topu önünde bulan Samudio'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71' Samudio baskı sonucu kazandığı topu boş pozisyonda Boldrin'in önüne bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

80' Akintola'nın pasına hareketlenen Boupendza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

87' Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasına Skoda'nın ayak içi şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

90+5' Boupendza'nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Sabo), Samudio (Dk. 90+1 Emir Dilaver), Boldrin (Dk. 81 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 90+1 Soderlund)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Soner Örnek), Bilong, Pablo Santos, Katranis, Aabid (Dk. 77 Kamara), Ribeiro, Boupendza, Akintola Traore, Diouf
Gol: Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Skoda, Dk. 36 Samudio, Dk. 44 Gökhan Akkan, Dk. 44 Dokoviç, Dk. 90 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Akintola, Dk. 45+1 Katranis, Dk. 53 Boupenza, Dk. 89 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
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