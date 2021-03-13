MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede Rizespor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 71. dakikada Fernando Boldrin kaydetti. Rizespor atağında ortadaki Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Boldrin vuruşunda kaleci Munir'i mağlup etti. 32 yaşındaki Boldrin bu sezon ligde 17. maçında 4. kez ağları sarstı

Alınan bu sonucun ardından Rizespor, Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılırken puanını da 31'e yükseltti. Karadeniz temsilcisinin 8 maçlık 3 puan hasreti son buldu. Hatayspor ise 46 puanda kalırken üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor, BAY geçecek. Bir sonraki hafta ise Hatayspor sahasında Galatasaray ile oynayacak. Rizespor maçında cezalı duruma düşen Alexandros Katranis mücadelede forma giyemeyecek

ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZET

5' Ceza sahası içi sağ çaprazda Skoda ile verkaç yapan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi.