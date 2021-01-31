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MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-1 Göztepe

31.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-1 Göztepe

Bu sezon 4. teknik direktörüyle yoluna devam eden Denizlispor, Hakan Kutlu'nun ilk maçında Göztepe'yi 2-1 yenerek 7 maç aradan sonra kazanmayı başardı.

Süper Lig’in 22. haftasında Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak ligde 7 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki takımın kapışmasında Denizlispor’un galibiyet gollerini 41. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Mesanovic kaydetti. Göztepe’nin tek golü ise 69. dakikada Mihojevic’ten geldi.

Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Denizlispor 17 puana yükselirken, Göztepe de 25 puanla 11. sırada kaldı.

Ligin 23. haftasında Denizlispor, Trabzonspor ile deplasmanda; Göztepe de sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil Denizlispor: Cenk, Sakıb (Hasan dk. 76), Leismann, Mustafa, Lopes, Kubilay (Ahmed dk. 76), Murawski, Recep (Diskerud dk. 88), Mesanovic (Sacko dk. 88), Sagal (Bakalorz dk. 66), Rodallega Yedekler: Pantilomon, Özer, Muhammet Ö., Dossewi, Ali Yavuz Teknik Direktör: Hakan Kutlu Göztepe: İrfan Can, Berkan, Mihojevic, Titi, Murat, Alpaslan (Esiti dk. 46), Tripic (Diabate dk. 46), Nwobodo (Napoleoni dk. 88), Zulj (Ideye dk. 81), Halil, Ndiaye Yedekler: Megyeri, Atınç, Burekovic, Gassama, Kubilay, Beykan Teknik Direktör: Ünal Karaman Goller: Recep (dk. 32), Mesanovic (dk. 80) (Denizlispor) Mihojevic (dk. 69) (Göztepe) Sarı kartlar: Sakıb, Leismann (Denizlispor), Nwobodo (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR

7' dakikada Sagal’ın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

22' dakikada Murat'ın sağ korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içine yerden ortasını Denizlispor savunması uzaklaştırdı.

34' dakikada Recep Niyaz'ın, Göztepe ceza sahası içinden verdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.

32' dakikada Sagal'ın ceza sahası içine yerden pasında Recep'in şutu fileleri havalandırdı. 1-0

48' dakikada korner çizgisine yakın noktadan şutunu çeken Rodallega'nın vuruşu kaleci İrfan Can'dan kaldı.

57' dakikada Zulj'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Cenk yumrukla kornere çeldi.

69' dakikada Berkan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mihojevic'in vuruşu filelerle buluştu. 1-1

80' dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak sekti. Savunma arkasında meşin yuvarlakla buluşan Mesanovic, topu ağlara gönderdi. 2-1

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