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Türk futbolunda devrim niteliğinde karar: Türk devletleri futbolcuları yerli statüsünde oynayacak!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk futbolunda yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Alınan ortak kararla birlikte Türk devletleri futbolcuları karşılıklı olarak yabancı sayılmayacak.

Türk futbolunda devrim niteliğinde karar: Türk devletleri futbolcuları yerli statüsünde oynayacak!
Emre Şen

Türk futbolunda kulüplerin transfer politikasını ve kadro planlamalarını doğrudan etkileyecek tarihi bir adım atıldı. Ankara'da 29-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde AK Parti Genel Merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen Kürşad Zorlu, Türk dünyası spor camiasını heyecanlandıran müjdeyi kamuoyu ile paylaştı.

"BÜYÜK YETENEKLERİMİZİ KARŞILIKLI OLARAK ÜLKELERİMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Türk devletlerinin katılımıyla kritik bir zirve gerçekleştirildiğini belirten Kürşad Zorlu, bu buluşmanın meyvelerini verdiğini ifade etti. Alınan ortak kararı duyuran Zorlu, "Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında güçlü bir futbol ekosistemi oluşturacağız. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

TDT üyeleri arasındaki sportif işbirliğini en üst seviyeye taşıyacak olan bu hamleyle birlikte, Türk devletleri kökenli futbolcuların Türkiye liglerinde yerli statüsünde forma giymesinin önü açılmış oldu. Kararın, önümüzdeki transfer dönemlerinden itibaren kulüplerin kadro mühendisliğine ve Türk futbolunun stratejik gelişimine büyük bir hareketlilik getirmesi bekleniyor.

"TÜRK DEVLETLERİ DÜNYA KUPASI"

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, kendi aralarında iki yılda bir 'Türk Devletleri Futbol Kupası' düzenlemeyi planlıyor.

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