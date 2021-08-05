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MAÇ SONUCU | Dinamo Batumi 1-2 Sivasspor

05.08.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yendi.

MAÇ SONUCU | Dinamo Batumi 1-2 Sivasspor

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'ye konuk oldu.

Batum Stadı'nda oynanan mücadele, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Temsilcimiz Sivasspor'un gollerini ise 75. dakikada Leke James ve 95. dakikada Kayode attı. Ev sahibi Batumi'nin golünü ise 54. dakikada Vladimer Mamuchashvili attı.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yapılacak.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Yatabare'nin ara pasında ceza yayı üzerinden Fajr'ın bekletmeden vuruşunda, top yandan auta çıktı.

  2. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Azarov, direkt kaleyi düşündü. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Öte yandan, karşılaşmadan önce Türkiye'de çıkan orman yangınları ve Dinamo Batum altyapısında forma giyen genç bir futbolcunun vefatı nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)

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