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MAÇ SONUCU: Dolmabahçe'de gol yok! Erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor yenişemedi...

26.02.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı önce Taksim'deki patlama sonra ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. İki takımın karşı karşıya geldiği müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 4. dakikanın 17. saniyesinde oyuncak, atkı ve bereler afet bölgesine gönderilmek üzere sahaya atıldı. İki takımın da büyük mücadele sergilediği karşılaşma ise 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Dolmabahçe'de gol yok! Erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor yenişemedi...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı, Taksim'de yaşanan patlama ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası ertelenmişti. İki takım, bugün Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta kazanan çıkmadı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu skorun ardından üst üste 3. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, 40 puanla 3. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez puan kaybeden Antalyaspor ise 25 puanla 12. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Antalyaspor ise Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arayacak.

TARİHİ GÖRÜNTÜLER! 4:17 VE O ANLAR...

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Siyah - beyazlılar, maçtan önce "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" kampanyasının müsabakada uygulanacağını açıklamıştı. Maçı tribünde takip eden taraftarlar, karşılaşmanın 4. dakikasının 17. saniyesinde koltuklarda yer alan oyuncakları ve ellerinde bulunan atkı ile bereleri sahaya atarak kampanyayı gerçekleştirdi. Futbolcular, taraftarların bu hareketine alkışlarla karşılık verdi. Bu esnada ise "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısı çalındı.

CENK TOSUN VE MAXIM, GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

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Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun ile yeni transferlerden Alexandru Maxim, oyuncak ve eşyaların sahaya atıldığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

MERT GÜNOK, VEYSEL'E GEÇİT VERMEDİ

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Karşılaşmanın 30. dakikasında Antalyaspor çok etkili geldi. Beşiktaş ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunu Mert Günok son anda çeldi ve top kornere gitti.

MULEKA'NIN KALE AĞZINDAN KAFA VURUŞU AUTA GİTTİ

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Beşiktaş, 45+6. dakikada bir korner kazandı. Topun başına geçen Salih Uçan'ın yaptığı orta kafalardan sekti. Meşin yuvarlak ile kale ağzında buluşan Jackson Muleka'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

TAYYİP TALHA'NIN GOLÜ, VAR'DAN DÖNDÜ

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Siyah - beyazlılar, maçın 80. dakikasında rakip yarı sahada bir serbest vuruş kazandı. Salih Uçan'ın ortasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç'un golü, VAR kontrolü sonrasında 'elle oynama' gerekçesiyle iptal edildi.

SON DAKİKADA PENALTI KAÇTI

Semih Kılıçsoy'un savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Cenk Tosun, kalecinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Dakika 90+6. dakikada Cenk Tosun'un kullandığı penaltıyı kaleci Ataberk Dadakdeniz kurtardı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ligde Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçın 11'ine göre kadroda 7 değişiklik yaptı.

Taksim'deki bombalı saldırının ardından 14 Şubat'a ertelenen maç, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bir kez daha ertelenmişti. Mücadele, erteleme maçı olması nedeniyle statü gereği iki takımın yeni transferleri forma giyemedi.

Beşiktaş'ta Welinton Souza, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Georges-Kevin N'Koudou, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar karşılaşmada görev alamazken, Güneş bu 7 ismin yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Jackson Muleka ve Nathan Redmond'a görev verdi.

GHEZZAL, ISINMADA SAKATLANDI

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Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sakatlanarak maça çıkamadı.

11 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda yer bulan tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesinde adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Uzun süren sakatlığı sonrasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek sahalara dönen siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığı sonrasında Dele Alli, 11 kişilik kadroya dahil edildi.

ETKİLENEN ŞEHİRLER UNUTULMADI

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Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma sırasında giydikleri tişörtlerle Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirleri unutmadı.

Beşiktaşlı oyuncular, maç öncesindeki ısınmada depremlerin etkili olduğu 11 ilin plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtler giydi.

Antalyaspor ise ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın fotoğraflarının yer aldığı "Kulüplerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" yazılı pankartı tribüne astı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI

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Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar, karşılaşma öncesi iki takımla seremoniye çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden İstanbul'a gelen çocukların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünler alkışlarla sevgisini gösterdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerde depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin olduğu ve üzerinde "Taş taş üstüne olsun, taş baş üstüne olmasın" yazılı bir pankart açıldı.

ALKIŞLAR AFAD'A

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören şehirlerde görev yapan AFAD personeli ve kurtarma köpekleri, maç öncesinde tribünleri selamladı.

"Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları eşliğinde statta tur atan AFAD personelinin yürüyüşü esnasında Beşiktaşlı futbolcular da ısınmayı bırakarak AFAD ekibini alkışladı.

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