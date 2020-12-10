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MAÇ SONUCU | Dundalk 2-4 Arsenal

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 10.12.2020 23:21 | Son Güncelleme

Premier Lig'de kötü sonuçlar alan Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde 6'da 6 yaptı.

MAÇ SONUCU | Dundalk 2-4 Arsenal

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda İrlanda ekibi Dundalk ile İngiliz temcilsisi Arsenal karşı karşıya geldi. Maçı 4-2 kazanan Arsenal, 6'da 6 yaparak gruptan çıktı.

Arsenal'in gollerini 12. dakikada Eddie Nketiah, 18. dakikada Muhammed Elneny, 67. dakikada Joseph Willock ve 80. dakikada Folarin Balogun kaydetti. Muhammed Elneny, Beşiktaş'tan Arsenal'e geri dönmesinin ardından ilk golünü attı.

Ev sahibi Dundalk'ın golleri 22. dakikada Jordan Flores ve 85. dakikada Sean Hoare'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Arsenal 18 puanla grubu lider tamamladı. Dundalk ise gruplarda puan alamadı.

Öte yandan Rapid Wien'i deplasmanda 2-1 yenen Molde, puanını 12 yaparak gruptan ikinci çıktı. Rapid Wien ise 6 puanla Avrupa defterini kapattı.

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