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MAÇ SONUCU: Eskişehirspor 0-0 Adanaspor

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 18.09.2020 21:18 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Eskişehirspor ile Adanaspor 0-0 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU: Eskişehirspor 0-0 Adanaspor

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Eskişehirspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri neticesinde seyircisiz oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

İki takımın da kısır bir oyun ortaya koyduğu mücadelede Eskişehirspor 2 kez kaleyi bulurken, Adanaspor ise 3 isabet bulsa da golü çıkaramadı.

İlk hafta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor böylece puanını 4 yaparken, açılışta Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor ilk puanını aldı.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.

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