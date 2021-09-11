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  4. MAÇ SONUCU | Fatih Karargümrük 4-0 Adana Demirspor

MAÇ SONUCU | Fatih Karargümrük 4-0 Adana Demirspor

11.09.2021 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 4. hafta maçında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u 4 golle geçti. İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ilk maçında vatandaşı Vincenzo Montella'ya mağlubiyet yaşattı. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MAÇ SONUCU | Fatih Karargümrük 4-0 Adana Demirspor

Süper Lig'de 4. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu. İki İtalyan teknik adam Francesco Farioli ile Vincenzo Montella'nın mücadelesinde Farioli galip geldi. Montella ilk maçında mağlubiyet yaşadı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 21. dakikada Aleksandar Pesic, 58. dakikada Andrea Bertolacci, 79. dakikada Yann Karamoh kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Fatih Karagümrük puanını 7'ye yükseltti. Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖZETİ

14' VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

21' VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic'i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.

36' Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

47' Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Topu eliyle oyuna sokmaya çalışan kaleci Muric'in hatası sonucunda sağ çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Kerim Frei, pasını Pesic'e aktardı. Bu oyuncu topu bekletmeden Erhun Öztümer ile buluşturdu. Erhun'un penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

58' Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Bertolacci'nin ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta top ağlarla buluştu: 3-0.

7' Ev sahibi takım 4. golü buldu. Erhun Öztümer'in savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Karamoh, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen (Dk. 46 Burak Bekaroğlu), Zukanovic, Caner Erkin (Dk. 69 Balkovec), Biglia, Bertolacci (Dk. 74 Efe Tatlı), Erhun Öztümer, Tunay Torun (Dk. 81 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 69 Karamoh), Pesic
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak (Dk. 46 Yunus Akgün), Stambouli (Dk. 60 Sinan Kurt), Lucas Castro (Dk. 60 Gökhan İnler), Vargas (Dk. 46 Rassoul), Assombalonga, Belhanda, Balotelli
Goller: Dk. 14 ve 21 Pesic, Dk. 58 Bertolacci, Dk. 79 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 75 Gökhan İnler, Dk. 84 Svensson (Adana Demirspor)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Adana Demirspor
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