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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 83-62 Türk Telekom

16.09.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, Türk Telekom'u 83-62 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 83-62 Türk Telekom

Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Türk Telekom ile karşılaştı. Organizasyondaki ilk maçında sarı lacivertliler, müsabakadan 83-62 galip ayrıldı.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maç öncesinde bugün hayatını kaybeden Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Dusan Ivkovic için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe turnuvadaki ikinci maçında cuma günü Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun Cevat Soydaş Turnuvası'nda oynayacağı tüm karşılaşmalar, Tofaş Spor Kulübü'nün destekleriyle Fenerbahçe Youtube hesabından yayınlanacak. Ayrıca basketbolseverler, turnuvadaki tüm karşılaşmaları Tofaş Youtube hesabından takip edilebilecek.

Skor dağılımı: Shayok 18, De Colo 13, Booker 8, Pierre 8, Polonara 7, İsmet 7, Ahmet 6, Barthel 6, Melih 3, Metecan 3, Biberovic 2, Şehmus 2.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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