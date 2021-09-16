MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 83-62 Türk Telekom

Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ın ev sahipliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Türk Telekom ile karşılaştı. Organizasyondaki ilk maçında sarı lacivertliler, müsabakadan 83-62 galip ayrıldı.

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maç öncesinde bugün hayatını kaybeden Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Dusan Ivkovic için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe turnuvadaki ikinci maçında cuma günü Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko'nun Cevat Soydaş Turnuvası'nda oynayacağı tüm karşılaşmalar, Tofaş Spor Kulübü'nün destekleriyle Fenerbahçe Youtube hesabından yayınlanacak. Ayrıca basketbolseverler, turnuvadaki tüm karşılaşmaları Tofaş Youtube hesabından takip edilebilecek.

Skor dağılımı: Shayok 18, De Colo 13, Booker 8, Pierre 8, Polonara 7, İsmet 7, Ahmet 6, Barthel 6, Melih 3, Metecan 3, Biberovic 2, Şehmus 2.

