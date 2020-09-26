MAÇ SONUCU | Göztepe - Gaziantep: 2-2

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesince Göztepe ile Gazinatep FK, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlik ile sona erdi.

Karşılaşmada Göztepe'nin golleri; 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Brown Ideye'den geldi. Konuk ekibin golleri ise, 7. dakikada Muhammet Demir ve 90. dakikada Maxim'in penaltı vuruşundan geldi.

Bu sonuçla Göztepe 5 puana yükselirken, ligde hanüz galibiyeti olmayan Gaziantep FK ise 2 puana yükseldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Başakşehir deplasmanına gidecek. Gaziantep FK aynı haftada sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK ÖZET

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

45+3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.