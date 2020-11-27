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MAÇ SONUCU: Hırvatistan 79 -62 Türkiye

BASKETBOL HABERLERİ  | 27.11.2020 21:51 | Son Güncelleme

A Milli Basketbol Takımımız, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında Hırvatistan ile karşılaştı. Milliler, Hırvatistan'a 79-62 mağlup olarak üçüncü mağlubiyetini aldı.

MAÇ SONUCU: Hırvatistan 79 -62 Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

Ay-yıldızlı takım bu sonuçla gruptaki 3. maçını da kaybederken, Hırvatistan ise 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Hırvatistan, hücumda zorlanan milli takım karşısında Sakic, Rogic ve Bilan ile bulduğu basketlerle 8. dakikada 18-5 öne geçti. Kruslin ve Rogic ile üç sayı çizgisinin gerisinden skor bulmaya devam eden Hırvatistan, ilk periyodu 24-7 önde bitirdi.

İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Hırvatistan, 22. dakika farkı 22 sayıya (29-7) çıkardı. A Milli Takım, Berkan Durmaz, Melih Mahmutoğlu ve Buğrahan Tuncer ile bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalışırken, etkili mücadelesini devam ettiren Hırvatistan soyunma odasına da 45-24 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına 9-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, 23. dakikada farkı 12 sayıya (45-33) indirdi. Ay-yıldızlı takım Metecan Birsen ile skor bulmaya devam ederken, Bilan ve Prkacin ile karşılık veren Hırvatistan son çeyreğe de 57-43 önde girdi.

Son periyodun ilk bölümünde Alperen Şengün ve Melih Mahmutoğlu ile skor üreten milli takım, 33. dakikada farkı 10 sayıya (59-49) düşürdü. Bilan ve Sakic'in etkili performansıyla sayı bulmaya devam eden Hırvatistan, 39. dakikaya girilirken 70-59 üstünlüğünü sürdürdü. Kalan sürede farkı tekrar açan Hırvatistan, müsabakadan 79-62 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Aynı gün saat 20.00'de ise Hırvatistan ile İsveç karşı karşıya gelecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Fernando Calatrava (İspanya), Alexandre Deman (Fransa)

Hırvatistan: Ukic, Marcinkovic, Dreznjak, Bilan 30, Sakic 17, Rogic 12, Kruslin 9, Maric 2, Ramljak 3, Prkacin 6

Türkiye: Larkin 12, Melih Mahmutoğlu 14, Metecan Birsen 6, Alperen Şengün 9, Ege Arar, Buğrahan Tuncer 3, Sertaç Şanlı 2, Berkan Durmaz 5, Göksenin Köksal 4, Doğuş Balbay, Şehmus Hazer, Berk Uğurlu 7

  1. Periyot: 24-7

Devre: 45-24

  1. Periyot: 57-43

Beş faulle çıkanlar: 38.25 Sertaç Şanlı, 39.46 Alperen Şengün (Türkiye)

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