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MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Adana Demirspor

20.08.2021 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2. haftanın açılışında Kayserispor evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Mario Balotelli, beraberlik golünde asisti yapan isim oldu.

MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Adana Demirspor

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Kayserispor, ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele beklentilerin altında pozisyon açısından kısır geçerken, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

Mücadelede üstünlüğü Kayserispor, 17. dakikada Attamah'ın asistinde Gökhan Sazdağı'nın attığı golle ele geçirdi. Devre arasında Belhanda ve Gökhan İnler'in kenara geldiği Adana Demirspor'da beraberliği getiren oyuncu, 63. dakikada Balotelli'nin asistinde topu ağlara gönderen Akintola oldu. Böylece Akintola, 26 yıl sonra Adana Demirspor'un Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

1994-95'ten 29 maçlık bir galibiyet özlemi olan Adana Demirspor, kötü seriyi kıramadı ve böylece Süper Lig'de oynadığı son 31 maçı kazanamamış oldu.

Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Adana Demirspor, böylece ilk puanını hanesine yazdırdı. Açılış haftasında Altay karşısında etkisiz bir oyun sonucunda 3-0'lık mağlubiyet alan Kayserispor da yeni hocası Hikmet Karaman ile ilk puanına ulaştı.

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.


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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Adana Demirspor
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