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MAÇ SONUCU | Lille 0-0 PSG

FRANSA HABERLERİ  | 21.12.2020 08:26 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında A Millilerimizin oynadığı Lille, PSG ile evinde 0-0 berabere kaldı.

MAÇ SONUCU | Lille 0-0 PSG

Fransa Ligue 1'in 16. haftasındaki dev maçta Lille evinde PSG ile karşı karşıya geldi. Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

A milli oyuncularımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 61. dakikada yerini Jonathan David'e bıraktı.

İki takımın da pozisyon anlamında sorun yaşadığı mücadelede Lille'in kaleyi bulan 2 şutu, PSG'nin ise kaleyi bulan 1 şutunda gol çıkmadı.

Geçen sezonun başından bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Atletico Madrid'in (15 maç) ardından en fazla iç saha maçında kalesini gole kapatan takım 14 maç ile Lille oldu.

Bu beraberliğin sonrasında Lille puanını 33 yaparak liderliği aynı puandaki Lyon'dan averajla geri aldı. PSG ise 32 puanla 3. sırada kaldı.

Ligue 1'in 17. haftasında Lille deplasmanda Montpellier ile karşılaşacakken, PSG ise evinde Strasbourg'u konuk edecek.

BURAK YILMAZ'DAN ALKIŞ ALAN HAREKET

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, Lille lehine verilen taç atışı sonrası hakeme 'Hocam benden çıktı' dedi ve taç atışı PSG'ye verildi.

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