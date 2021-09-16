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MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-1 Olimpik Marsilya

16.09.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marsilya, Cengiz Ünder'in penaltı golüyle Lokomotiv Moskova karşısında öne geçti ama 89'da Anjorin puanları paylaştırdı.

MAÇ SONUCU | Lokomotiv Moskova 1-1 Olimpik Marsilya

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. RZD Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Marsilya'yı öne geçiren golü 59. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder attı. Lokomotiv'de penaltı öncesi Nayair Tiknizyan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Lokomotiv Moskova adına skora eşitliği getiren golü 89. dakikada Tino Anjorin kaydetti.

Cengiz Ünder, bu golüyle birlikte Marsilya'daki 5. maçında 4. golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte iki takım da gruba 1'er puanı paylaştı.

Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçında Lazio'ya konuk olacak. Marsilya ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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