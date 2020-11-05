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MAÇ SONUCU: Ludogorets 1-3 Tottenham

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2020 23:15 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi J grubunda Ludogorets ile Tottenham karşı karşıya geldi.

MAÇ SONUCU: Ludogorets 1-3 Tottenham

UEFA Avrupa Ligi J grubu 3. hafta maçında Ludogorets ile Tottenham, Huvepharma Arena'da karşı karşıya geldi. Tottenham maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Tottenham'ın golleri 13. dakikada Harry Kane, 33. dakikada Lucas Moura ve 62. dakikada Lo Celso'dan geldi. Ludogorets'in tek golü 50. dakikada Claudiu Keseru'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Tottenham gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Ludogorets ise 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

Tottenham ve Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maç haftasında 26 Kasım günü bu kez Londra'da karşılaşacaklar.

KANE '200' DEDİ

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, takımıyla çıktığı 300. maçında attığı golle 200. kez ağları sarstı.

Tottenham tarihinde 200 golü aşmayı başaran 3. oyuncu olan Kane, bu sezon da gollerini sıralamaya devam ediyor.

Tottenham tarihinde 200 golü geçen diğer oyuncular, 268 golle Jimmy Greaves ve 208 golle Bobby Smith oldu.

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