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MAÇ SONUCU | Lyon-Toulouse: 3-0 (Ligue 1)

FRANSA HABERLERİ  | 26.01.2020 19:25 | Son Güncelleme

Fransa Ligi'nin 21. haftasında Lyon sahasında Toulouse'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Lyon'a 3 puanı Maxwell Cornet, Moussa Dembele ve yeni transfer Toko Ekambi'nin golleri getirdi.

MAÇ SONUCU | Lyon-Toulouse: 3-0 (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'de 21. hafta mücadelesinde Rudi Garca'nın takımı Lyon ile Deniz Zanko'nun çalıştırdığı Toulouse kozlarını paylaştı.

Parc Olympique Lyonnais'de oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı. Lyon'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Maxwell Cornet, 71'de Moussa Dembele ve 77'de Villarreal'den yeni transfer Toko Ekambi kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Lyon puanını 32 yaparken, Toulouse 12 puanla son sırada kaldı.

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lyon toulouse ligue 1 fransa ligi Maxwell Cornet Moussa Dembele Toko Ekambi

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