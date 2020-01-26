MAÇ SONUCU | Manchester City-Fulham: 4-0 (FA Cup)

İngiltere FA Cup 4. Tur mücadelesinde Pep Guardiola'nın takımı Manchester City ile Scott Parker'ın çalıştırdığı Fulham kozlarını paylaştı.
Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City, 4-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 19'da Bernardo Silva ile 72 ve 75'te Gabriel Jesus kaydetti.
Fulham, 6. dakikada Tim Ream'ın kırmızı kartı sonrasında maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı ve rakibine üstünlük sağlayamadı. Bu sonuçla Manchester City adını 5. tura yazdırdı.
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