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MAÇ SONUCU: Manchester United, 2-0'ı koruyamadı! Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, İngiltere'de geri döndü...

14.04.2023 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında Manchester United ile Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlayan Sevilla karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada kazanan çıkmadı. Manchester United, 2-0 öne geçtiği maçta Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. İşte maçtan detaylar...

MAÇ SONUCU: Manchester United, 2-0'ı koruyamadı! Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, İngiltere'de geri döndü...

Son dakika haberleri: Manchester United ve son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

MANU, İKİ GOLÜ DE KENDİ KALESİNE ATTI

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Ev sahibin gollerini 15. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer kaydetti. Sevilla'nın sayıları ise 84. dakikada Tyrell Malacia ve 90+2'de Maguire'ın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

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2-0'dan 2-2'lik beraberliği yakalayan Sevilla, rövanş öncesi moral depolamış oldu. Eşleşmenin rövanşı, 20 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

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