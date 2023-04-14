MAÇ SONUCU: Manchester United, 2-0'ı koruyamadı! Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, İngiltere'de geri döndü...

Son dakika haberleri: Manchester United ve son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final etabı ilk maçında kozlarını paylaştı. Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

MANU, İKİ GOLÜ DE KENDİ KALESİNE ATTI

Ev sahibin gollerini 15. ve 21. dakikalarda Marcel Sabitzer kaydetti. Sevilla'nın sayıları ise 84. dakikada Tyrell Malacia ve 90+2'de Maguire'ın kendi kalesine attığı gollerle geldi.

2-0'dan 2-2'lik beraberliği yakalayan Sevilla, rövanş öncesi moral depolamış oldu. Eşleşmenin rövanşı, 20 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

