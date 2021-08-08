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MAÇ SONUCU | Metz 3-3 Lille

08.08.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son şampiyon Lille, yaklaşık 40 dakika 10 kişi mücadele eden Metz'le Burak Yılmaz'ın son dakikada attığı golle 3-3 berabere kaldı. Lille'nin ilk golünün asistini ise Yusuf yaptı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı.

MAÇ SONUCU | Metz 3-3 Lille

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında son şampiyon Lille, öne geçtiği maçta konuk olduğu Metz'e 3-3 berabere kaldı. Burak Yılmaz son saniyelerde attığı golle takımına puanı getiren isim oldu.

Ev sahibi ekibin golleri 31. dakikada Fabien Centonze, 41. dakikada Matthieu Udol ve 52. dakikada Fabien Centonze'den geldi. Lille'in gollerini ise 23. dakikada Sven Botman, 81. dakikada Jonathan Ikone ve 90+6. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Botman'ın golünde asisti Yusuf Yazıcı yaptı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf, 60 dakika oyunda kaldı. Öte yandan Metz'de Boubakar Kouyate 56. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN İLK 11

Metz: Alexandre Oukidja, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Thomas Delaine, Fabien Centonze, Habib Maiga, Boubakar Kouyate, Kevin N'Doram, Pape Sarr, Ibrahima Niane, Sabaly

Lille: Leonardo, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan David, Burak Yılmaz


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