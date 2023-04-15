MAÇ SONUCU: Miguel Crespo, Fenerbahçe'ye hayat verdi! Kanarya, 90+6'da Ankaragücü'nü devirdi...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan ve her iki takımın büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf son dakikada attığı golle Fenerbahçe oldu!

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ankaragücü, 81. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 87. dakikada Enner Valencia'nın penaltısı ve 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, 60 puanla ikinci sırada yer aldı.

ARDA GÜLER'İN ŞUTUNU GÖKHAN SON ANDA ÇIKARDI

Maçın ilk tehlikeli atağı 8. dakikada Fenerbahçe'den geldi. Sarı - lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler, rakip ceza sahasının sağında topla buluştu. Soluna çekerek vuruşunu yapan Arda Güler'in şutunu kaleci Gökhan Akkan güçlükle kornere çeldi.

SAMET'İN KAFA VURUŞUNU KITSIOU, ÇİZGİDE ÖNLEDİ

Pozisyonun devamında yaşanan köşe vuruşunu yine Arda Güler kullandı. Genç futbolcunun ceza sahası içine açtığı ortaya iyi pozisyon alan Samet Akaydin'in yaptığı kafa vuruşu, filelere gidecekken son anda Kitsiou çizgide müdahale etti ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

ARDA ORTALADI, SZALAI DİREĞE TAKILDI!

İlk yarıda rakip yarı alanda daha fazla top yapan takım olarak öne çıkan Fenerbahçe'de Arda Güler'in 41. dakikada kullandığı kornerde Attila Szalai'nin kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

ARDA GÜLER'İN ŞOVU, GOLLE BİTMEDİ!

Karşılaşmanın 43. dakikasına da damga vuran isim Arda Güler oldu! Sarı - lacivertlilerin başarılı futbolcusu, üç ismi çalımlayarak ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yapan Arda Güler'in şutu, Gökhan Akkan'dan geri döndü.

FENERBAHÇE'YE YİNE DİREK ENGEL OLDU!

İlk yarının son dakikalarında baskısını iyice artıran Fenerbahçe, 45. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Arda Güler'in kullandığı korneri ön direkte arkaya aşıran Diego Rossi'nin pasında kafasıyla tek vuruş yapan Samet Akaydin'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

VALENCIA'NIN RÖVEŞATASI KALEYİ BULMADI!

Fenerbahçe, ikinci yarıya da oldukça etkili başladı. 52. dakikada gelişen atakta Attila Szalai'nin ceza sahası içine kafasıyla bıraktığı topa röveşata deneyen Enner Valencia'nın vuruşu üstten auta gitti.

İRFAN CAN'DAN MUHTEŞEM KURTARIŞ!

Ankaragücü, maçtaki ilk tehlikeli atağını 55. dakikada gerçekleştirdi. Fenerbahçe ceza sahasına doldurulan ve kafalardan seken top, Lamine Diack'ın önüne düştü. Deneyimli futbolcunun altıpas içinden yaptığı vuruşta İrfan Can Eğribayat açıyı çok iyi kapattı ve son anda ayağıyla müdahale ederek golü önledi.

ALİ SOWE, ANKARAGÜCÜ'NÜ ÖNE GEÇİRDİ!

Fenerbahçe'nin 81. dakikada kaybettiği top sonrasında Lamine Diack, tek başına rakip yarı alana meşin yuvarlağı taşıdı. Diack, savunma arkasına sarkan Ali Sowe'u gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Sowe, ilk vuruşunda İrfan Can'ı geçemedi ancak dönen topu tamamlayarak takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

FENERBAHÇE, PENALTIYLA EŞİTLİĞİ SAĞLADI!

1-0 geriye düştükten sonra tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe, 87. dakikada penaltı kazandı. Sarı - lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Enner Valencia, ağları sarstı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

CRESPO, FENERBAHÇE'YE HAYAT VERDİ!

Müsabakanın 90+6. dakikasında 10 futbolcusuyla rakip yarı alanda bulunan Fenerbahçe, aradığı golü Crespo ile buldu. Ceza sahası dışına açılan topa vuruşunu yapan Portekizli yıldızın şutu, savunmadan geri döndü. Dönen topu yine kendisi tamamlayan Crespo, sarı - lacivertlileri 2-1 öne geçirdi.

