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MAÇ SONUCU | Napoli 2-1 Juventus

11.09.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi Serie A'da 3. hafta mücadelesinde Napoli, konuk ettiği Juventus'u 2-1 mağlup etti. Juventus, ligde 3 haftada sadece 1 puan alabildi.

MAÇ SONUCU | Napoli 2-1 Juventus

İtalya Ligi Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Napoli, Juventus'u ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Politano ve 85. dakikada Koulibaly attı. Juventus'un tek sayısını ise 10. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Bu sonucun ardından Napoli, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Juventus ise üst üste 2. yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Udinese deplasmanına gidecek. Juventus ise Milan'ı ağırlayacak.

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Juventus
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