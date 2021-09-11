MAÇ SONUCU | Napoli 2-1 Juventus

İtalya Ligi Serie A'da 3. hafta karşılaşmasında Napoli, Juventus'u ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Politano ve 85. dakikada Koulibaly attı. Juventus'un tek sayısını ise 10. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Bu sonucun ardından Napoli, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Juventus ise üst üste 2. yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Napoli, gelecek hafta Udinese deplasmanına gidecek. Juventus ise Milan'ı ağırlayacak.

