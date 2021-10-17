SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. MAÇ SONUCU | Newcastle 2-3 Tottenham

MAÇ SONUCU | Newcastle 2-3 Tottenham

17.10.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, Arap sahipleri ile ilk maçına çıkan Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

MAÇ SONUCU | Newcastle 2-3 Tottenham
Son Heung-Min

Son Heung-Min

GKO Güney Kore
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, deplasmanda Suudi Araplara satılan Newcastle United ile karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı.

Newcastle United, 2. dakikada Wilson'un golüyle öne geçerken Tottenham'a galibiyeti getiren goller 17. dakikada Ndombele, 22. dakikada Kane ve 45+3. dakikada Son'dan geldi. Newcastle United, 89. dakikada Eric Dier'ın kendi kalesine attığı golle tekrar umutlandı ancak kalan bölümde gol olmadı.

Newcastle United'da Jonjo Shelvey, 60. dakikada girdiği oyunda 78. ve 83. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alan Tottenham puanını 15 yaparken, henüz galibiyeti olmayan Newcastle United 3 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında Tottenham, West Ham deplasmanına gidecek, Newcastle United ise Crystal Palace ile deplasmanda karşılaşacak.

TARAFTAR FENALAŞTI, MAÇ DURDU

Mücadelenin 40. dakikasında tribündeki bir taraftarın fenalaşmasının ardından, sağlık ekipleri tribüne çağrıldı ve maç durduruldu. Ardından hakemler ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi ve maç geçici olarak askıya alındı. Durumu stabil hale gelen taraftarın ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından karşılaşma yeniden başladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
PARTNERÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem olduÜlkenin geleceği bir hayli karanlık! Taliban üyesinin veremediği yanıt gündem oldu
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine ilginç hediyeCristiano Ronaldo'dan sevgilisine ilginç hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

G.Saray tek golle 3 puan aldı

G.Saray tek golle 3 puan aldı

Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem vakası

Kuzey İrlanda'da Marcao - Kerem vakası

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Lille'den 1 Türk eksiliyor!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Halil Umut Meler'in yönettiği maç tarihe geçti

Beklenen oldu! Sezon sonu ayrılık

Beklenen oldu! Sezon sonu ayrılık

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.