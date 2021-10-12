MAÇ SONUCU | Norveç 2-0 Karadağ

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Norveç, sahasında Karadağ'ı konuk etti.

Ullevaal Stadion'da oynanan karşılaşmayı Norveç 2-0 kazanarak kayıp yaşamadı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

Mücadelenin 29. dakikasında Elyounoussi'nin golüyle Norveç ilk yarıyı önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Karadağ, oyuna ortak olmak için tüm kozlarını oynadı. Dakikalar 90+6'ya geldiğinde Elyounoussi bir kez daha sahneye çıkararak skoru 2-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Norveç 17 puana ulaştı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Karadağ ise 11 puanda kalarak 4. sırada kaldı.

