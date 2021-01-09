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MAÇ SONUCU | Sevilla 3-2 Real Sociedad

İSPANYA HABERLERİ  | 09.01.2021 19:00 | Son Güncelleme

La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Real Sociedad karşılaştı.

MAÇ SONUCU | Sevilla 3-2 Real Sociedad

La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Real Sociedad karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Sevilla'nın golleri 4., 7. ve 46. dakikada En Nesryi'den geldi. Real Sociedad'ın golleri ise 5. dakikada Diego Carlos (KK) ve 14. dakikada Isak'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sevilla 30 puana yükselerek Real Sociedad'la puanını eşitledi ve 6. sırada yer aldı. Real Sociedad ise Sevilla'nın bir sıra üstünde 5. sırada yer aldı.

Sevilla, La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Real Sociedad ise aynı haftada, sahasında Barcelona ile karşılaşacak.

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