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MAÇ SONUCU | Southampton: 1- Chelsea: 1

20.02.2021 17:41 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Southampton: 1- Chelsea: 1

İngiltere Premier Ligi'nde son haftaların formda ekiplerinden Chelsea, Southampton deplasmanında 1 puana razı oldu.

Southampton, 33. dakikada Liverpool'dan kiraladığı Takumi Minamino'nun golüyle Chelsea karşısında 1-0 öne geçti. Japon oyuncu, ligde Thomas Tuchel'in gelişinin ardından Chelsea'ye gol atan ilk rakip futbolcu oldu. Tuchel'li Chelsea, 6 maçında bir rakip oyuncudan ligde gol yedi. Chelsea'nin ligde kalesinde gördüğü tek golü Rudiger, kendi kalesine attı.

İlk yarıyı Southampton 1-0 önde tamamlarken; 54. dakikada Mason Mount'un penaltı golü skoru belirledi: 1-1.

Sezonun ilk yarısında Southampton ile 3-3 berabere kalan Maviler, Southampton'ı 2014-15'ten bu yana ilk kez 2 maçta da yenemedi.

Bu skorun ardından Chelsea puanını 43, Southampton ise 30 yaptı.

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, Premier Lig tarihinde ilk 6 maçında yenilmeyen 16. çalıştırıcı oldu. Alman çalıştırcı, Eylül 2018'de Chelsea'de Maurizio Sarri'nin ardından bunu başaran ilk isim olmayı başardı.

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