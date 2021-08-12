MAÇ SONUCU | St Johnstone 2-4 Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'a konuk oldu. İskoçya'da oynanan maçı temsilcimiz Galatasaray 4-2 kazanarak tur atladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak.

İskoçya'da Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+2. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

Ev sahibi St Johnstone'ın golleri 36. dakikada Jason Kerr ve 90+3. dakikada O'Halloran'dan geldi.

PERDEYİ DIAGNE AÇTI

Galatasaray maça İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Arda Turan, Feghouli, Kerem, Diagne 11'i ile başladı. İlk dakikalarda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray, dakikalar ilerledikçe daha çok rakip kaleye gitmeye başladı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Galatasaray ilk golü buldu. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti ve sarı-kırmızılı temsilcimiz 1-0 öne geçti.

BİR ANLIK HATA VE BERABERLİK

Golün ardından işler yolunda giderken, Galatasaray kalesinde şok bir gol gördü. Maçın 37. dakikaında McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti ve durum 1-1 oldu. Galatasaray üstünlüğünü koruyamayınca, soyunma odasına eşitlikle gidildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEDE

İkinci yarıda tur için daha fazla hücumu düşünen ve daha çok pozisyhona giren Galatasaray, 64. dakikada yeniden öne geçmeyi başardı. Arda'nın topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve Galatasaray büyük bir sevinç yaşadı.

FEGHOULI FİŞİ ÇEKTİ

Skorda ve oyunda üstünlüğü eline alan Galatasaray, topu ayağında tutarak, St. Johnstone'a gol için şans vermedi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde, Galatasaray maçın fişini çeken golü buldu. Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli, şut açısını yaratıp yerden vuruşunu yaptı ve top köşeden ağlara gitti. Galatasaray bu golle durumu 3-1 yaptı.

SON BÖLÜMDE GOLLER

Galatasaray'da son gol Emre Kılınç'tangeldi. 90+2. dakikada St. Johnstone topu uzaklaştıramadı ve araya giren Emre Kılınç topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından bir dakika sonra St. Johnstone, O'Halloran ile skoru 4-2 yaptı ve maç böyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17' dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı.

29' dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1.

37' dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1.

53' dakikada Kerem’in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde arka direkte müsait pozisyondaki Diagne topa dokumadı.

64' dakikada Berkan’ın pasında ceza yayı önünde Arda Turan’ın bekletmeden topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

67' dakikada Feghouli’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Clark meşin yuvarlağı kontrol etti.

70' dakikada Kerem’in pasında ceza yayında topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası içine girip, rakiplerini çalımlayıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

74' dakikada Boey’un pasında topla buluşan Taylan’ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Clark’ta kaldı.

90' dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte topa dokunan Davidson’un vuruşunda kaleci İsmail meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2' dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Babel’in kaptırdığı topta kale önünde oluşan karambolde Emre Kılınç’ın vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4

90+3' dakikada Rooney’in ceza sahası içinde sağ taraftan rakiplerini çalımlayarak geçip verdiği pasta kale önünde O’Halloran topu filelerle buluşturdu. 2-4



