MAÇ SONUCU: Süper Lig'e yükselen son takım Pendikspor oldu! Üç gol, bir kırmızı ve zafer...

Son dakika haberleri: Pendikspor ile Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaştı. 90 dakikası nefes kesen maçta müthiş bir mücadele sergilenirken, kazanan taraf Pendikspor oldu.

Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Pendikspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ve 31. dakikada Thuram kaydetti. Bodrumspor'un tek sayısı ise 38. dakikada Hasan Hatipoğlu'ndan (k.k) geldi.

Bu sonucun ardından Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu. 1. Lig'i lider bitiren Samsunspor ve ikinci tamamlayan Rizespor, daha önce Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanmıştı.

TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Öte yandan Pendikspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmeyi başardı. 1950 yılında kurulan takım, gelecek sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.



