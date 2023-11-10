MAÇ SONUCU: Trabzonspor'u Paul Onuachu sırtladı! Fırtına, son anlarda galibiyeti kaptı...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. ve 85. dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 77. dakikada Prip'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 22'ye yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Ligde 4. kez berabere kalan Konyaspor ise 10 puanla 16. basamakta yer aldı.

Trabzonspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ONUACHU AĞLARI SARSTI!

Trabzonspor, 59. dakikada 1-0 öne geçti. Bordo - mavililerde sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Nicolas Pepe, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. Konyaspor savunmasında Calvo'nun sektirdiği meşin yuvarlak, Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldız, yaptığı tek vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

PRIP ATTI, BERABERLİK GELDİ!

Konyaspor, 77. dakikada beraberliği sağladı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Nelson Oliveira'nın ceza sahasına yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Louka Prip, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

ONUACHU'DAN MUHTEŞEM GOL!

Trabzonspor, 85. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan yapılan ortayı sırtı dönük şekilde havada topuğuyla tamamlayan Paul Onuachu, bordo - mavilileri 2-1 öne geçirdi.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen’i ilk 11’de görevlendirdi.

Trabzonspor’da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk’ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk’ü andı.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.

Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.

Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.

BİBER GAZLI SALDIRIYA UĞRAYAN YUSUF EMİR, SEREMONİDE YER ALDI

Bursa’da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

Yusuf, Trabzon’a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.





