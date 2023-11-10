SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. MAÇ SONUCU: Trabzonspor'u Paul Onuachu sırtladı! Fırtına, son anlarda galibiyeti kaptı...

MAÇ SONUCU: Trabzonspor'u Paul Onuachu sırtladı! Fırtına, son anlarda galibiyeti kaptı...

10.11.2023 22:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Büyük bir mücadeleye ve heyecana sahne olan karşılaşmaya damgasını vuran isim ise bordo - mavililerin 2 golünü kaydeden Paul Onuachu oldu. İşte maçtan detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta kazanan taraf Trabzonspor oldu.

Papara Park'ta oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. ve 85. dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'un tek sayısı ise 77. dakikada Prip'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 22'ye yükseltti ve 2. sırada yer buldu. Ligde 4. kez berabere kalan Konyaspor ise 10 puanla 16. basamakta yer aldı.

Trabzonspor gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ONUACHU AĞLARI SARSTI!

F-l7luEWEAA79Wy

Trabzonspor, 59. dakikada 1-0 öne geçti. Bordo - mavililerde sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Nicolas Pepe, ceza sahası içine yerden bir orta yaptı. Konyaspor savunmasında Calvo'nun sektirdiği meşin yuvarlak, Onuachu'nun önüne düştü. Nijeryalı yıldız, yaptığı tek vuruşla ağları sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

PRIP ATTI, BERABERLİK GELDİ!

AA-20231110-32795469-32795462-TRABZONSPOR_TUMOSAN_KONYASPOR (Large)

Konyaspor, 77. dakikada beraberliği sağladı. Konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Nelson Oliveira'nın ceza sahasına yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Louka Prip, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

ONUACHU'DAN MUHTEŞEM GOL!

AA-20231110-32794937-32794934-TRABZONSPOR_TUMOSAN_KONYASPOR (Large)

Trabzonspor, 85. dakikada bir kez daha öne geçti. Sol kanattan yapılan ortayı sırtı dönük şekilde havada topuğuyla tamamlayan Paul Onuachu, bordo - mavilileri 2-1 öne geçirdi.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

AA-20231110-32794921-32794913-TRABZONSPOR_TUMOSAN_KONYASPOR (Large)

Trabzonspor, geçen hafta 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçı 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kadronun büyük bölümünü bozmazken zorunlu olarak bir oyuncu değişikliğine gitti. Tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Eren Elmalı'nın yerine Larsen’i ilk 11’de görevlendirdi.

Trabzonspor’da Eren'in dışında sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Umut Bozok da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANILDI

AA-20231110-32795469-32795459-TRABZONSPOR_TUMOSAN_KONYASPOR (Large)

Trabzonspor Kulübü ve taraftarlar 10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle stadyumda çeşitli görseller ve pankartlar açtı. Taraftarlar tribünde açtıkları pankartlarda Atatürk’ün sözlerine yer verirken, Trabzonspor Kulübü de hazırladığı görselle Atatürk’ü andı.

Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya birlikte tuttukları 'Sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz.' yazılı pankart ile sahaya çıktılar.

Trabzonspor taraftarları önceki haftalarda olduğu gibi Filistin'e destek vermeye devam etti. Taraftarlar, maraton tribünü önünde, 'İnsanların ve çocukların öldürülmediği kefensiz bir Filistin istiyoruz. Çocuklara gülmek Kudüs'e özgürlük yakışır' şeklinde pankart astılar.

Trabzonspor taraftarları maça çok fazla ilgi göstermedi. Hafta içinde bordo-mavili kulüpten taraftarlara çağrı yapılmasına karşın statta yer yer boşluklar gözlendi.

BİBER GAZLI SALDIRIYA UĞRAYAN YUSUF EMİR, SEREMONİDE YER ALDI

Bursa’da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat, Trabzon'a gelerek futbolcular ile birlikte seremonide yer aldı.

Yusuf, Trabzon’a gelerek ilk kez stadyumdan maç izlediği için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Minik taraftar, maç öncesi kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ile de bir araya geldi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paul Onuachu'dan geceye damga vuran gol!Paul Onuachu'dan geceye damga vuran gol!
'Biz bu filmi daha önce de gördük!''Biz bu filmi daha önce de gördük!'
Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika paul onuachu dakika haberleri ak trabzonspor, n dakika haberleri iyet
En Çok Okunan Haberler
Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü

Ukraynalı turistin kanlı intikamı! Silahlı gaspçıları takip edip aracıyla çarparak öldürdü

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

CHP, emeklilere verilecek 5 bin liralık ikramiyeyi AYM'ye taşıdı

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

Mesut Özil için efsane futbolcudan çok sert sözler!

'Biz bu filmi daha önce de gördük!'

'Biz bu filmi daha önce de gördük!'

Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!

Ancelotti, Arda Güler'in son durumunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.