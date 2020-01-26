MAÇ SONUCU | Tranmere Rovers-Manchester United: 0-6 (FA Cup)

Manchester United, Prenton Park'ta oynanan maçın ilk yarısına 5 gol sığdırırken; Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial ve penaltıdan Mason Greenwood attı.
Bu sonuçla Manchester United adını son 16'ya yazdırdı.
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