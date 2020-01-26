SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. MAÇ SONUCU | Tranmere Rovers-Manchester United: 0-6 (FA Cup)

MAÇ SONUCU | Tranmere Rovers-Manchester United: 0-6 (FA Cup)

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.01.2020 21:13 | Son Güncelleme

İngiltere Premier League'de beklentilerin uzağında kalan Manchester United, FA Cup'ın 4. turunda 3. lig ekiplerinden Tranmere Rovers'ı deplasmanda 6-0'la geçti ve son 16'ya kaldı.

MAÇ SONUCU | Tranmere Rovers-Manchester United: 0-6 (FA Cup)

Manchester United, Prenton Park'ta oynanan maçın ilk yarısına 5 gol sığdırırken; Kırmızı Şeytanlar'ın gollerini Harry Maguire, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial ve penaltıdan Mason Greenwood attı.

Bu sonuçla Manchester United adını son 16'ya yazdırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
City, Fulham'ı ezip geçtiCity, Fulham'ı ezip geçti
Leicester City ve Chelsea, tur atladıLeicester City ve Chelsea, tur atladı
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tranmere rovers Manchester United

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

G.Saray'da olay! Fatih Terim takım otobüsüne binmedi

Ertelenen Yeni Malatya-Trabzonspor maçıyla ilgili

Ertelenen Yeni Malatya-Trabzonspor maçıyla ilgili

Galatasaray'a 3 şok birden

Galatasaray'a 3 şok birden

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yetişkin film yıldızından futbolcuya mesaj

Yetişkin film yıldızından futbolcuya mesaj

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Cenk Tosun'un transferini duyurdular

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Çağlar Söyüncü'ye 62 milyonluk çılgın teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAÇ SONUCU | Tranmere Rovers-Manchester United: 0-6 (FA Cup)

United gol yağdırdı

MAÇ SONUCU | Manchester City-Fulham: 4-0 (FA Cup)

City, Fulham'ı ezip geçti

Leicester City ve Chelsea, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

Leicester City ve Chelsea, tur atladı

MAÇ SONUCU | Wolverhampton-Liverpool: 1-2 (İngiltere Premier Ligi)

Liverpool durdurulamıyor!

ÖZET | Leicester City 4-1 West Ham United (Premier Lig)

Leicester City farklı kazandı

ÖZET | Chelsea 2-2 Arsenal (İngiltere Premier Lig)

Londra'da kazanan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.