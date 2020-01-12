MAÇ SONUCU | Türkiye 3 - 0 Almanya (Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı set vermeden 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde etti.

TÜRKİYE 3 - 0 ALMANYA

SALON: Apeldoorn

SAAT: 19.30

YAYIN: Kanal D

1. SET: 25-17

2. SET: 25-19

3. SET: 25-22

YARI FİNALDE POLONYA'YI DEVİRMİŞTİK

Türkiye, yarı final maçında Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup etmişti. Almanya ise yarı final karşılaşmasında ev sahibi Hollanda'yı 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek final biletini almıştı.

MERYEM BOZ MAÇA DAMGA VURMUŞTU

Karşılaşmayı 36 sayıyla tamamlayan Meryem Boz, A Milli Takım'ın en skorer ismi olurken 31 yaşındaki oyuncu yaptığı 7 blokla, bu alanda da takımın en iyisi olmayı başarmıştı.

TOKYO BİLETİ ALAN ÜLKELER İTALYA, RUSYA VE SIRBİSTAN

İtalya, Rusya ve Sırbistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.

İŞTE TARİH YAZAN FİLENİN SULTANLARI

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor: