MAÇ SONUCU | Türkiye 3 - 0 Almanya (Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda)

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı set vermeden 3-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde etti.
SALON: Apeldoorn
SAAT: 19.30
YAYIN: Kanal D
1. SET: 25-17
2. SET: 25-19
3. SET: 25-22
Türkiye, yarı final maçında Polonya'yı 25-19, 18-25, 25-23, 31-33 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup etmişti. Almanya ise yarı final karşılaşmasında ev sahibi Hollanda'yı 27-25, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek final biletini almıştı.
Karşılaşmayı 36 sayıyla tamamlayan Meryem Boz, A Milli Takım'ın en skorer ismi olurken 31 yaşındaki oyuncu yaptığı 7 blokla, bu alanda da takımın en iyisi olmayı başarmıştı.
İtalya, Rusya ve Sırbistan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 14 kişilik kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)
Pasör Çaprazları: Meryem Boz (Aydın B.Şehir Bld.), Ebrar Karakurt (VakıfBank)
Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)
Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)
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