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MAÇ SONUCU: Udinese 0-0 İnter

23.01.2021 23:28 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU: Udinese 0-0 İnter

İtalya Serie A'nın 19. maç haftasında Udinese ile Inter karşı karşıya geldi.

İtalya Serie A'nın 19. maç haftasında Udinese ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 41'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Udinese ise puanını 18 yaptı ve 14. sırada yer aldı.

FIRSAT TEPTİ

Inter, ezeli rakibi Milan'ın Atalanta'ya yenilmesiyle birlikte zirvede puanları eşitleme fırsatını tepti. Milan 43 puanla zirvede yer alırken, Inter 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Udinese'de Tolgay Arslan maça ilk 11'de başladı. Tolgay, 33. dakikada yerini Walace'a bıraktı.

Udinese, Serie A'nın 20. haftasında Spezia deplasmanına gidecek. Inter ise aynı haftada Benevento ile karşılaşacak.

Inter aynı zamanda 26 Ocak günü İtalya Kupası'nda yarı final için ezeli rakibi Milan'la karşılaşacak.

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