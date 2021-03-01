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MAÇ SONUCU | Villarreal 0-2 Atletico Madrid

01.03.2021 07:35 | Son Güncelleme:
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MAÇ SONUCU | Villarreal 0-2 Atletico Madrid

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup etti ve 7 maç sonra kalesini gole kapattı.

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-0 kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 25. dakikada kendi kalesini bulan Alfonso Pedraza ile 69. dakikada Joao Felix'ten geldi.

Bu sonuçla 2 maçlık kötü seriyi noktalayan lider Atletico Madrid, puanını 58 yaptı ve 1 maçı fazla olan Barcelona ile arasındaki puan farkını tekrar 5'e yükseltti. 7 maçtır kazanamayan Villarreal ise 37 puanla 7. sırada kaldı.

Öte yandan defansif anlayışı ile öne çıkan Atletico Madrid, 7 maç sonra gol yemedi ve Oblak da maçta yaptığı 6 kurtarış ile yıldızlaştı.

La Liga'nın 26. haftasında Atletico Madrid evinde Real Madrid ile dev derbide karşılaşacakken, Villarreal ise Valencia deplasmanına gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid
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