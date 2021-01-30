MAÇ SONUCU | WBA: 2 - Fulham: 2

İngiltere Premier ligi'nde küme düşme hattındaki iki takımın mücadelesinde West Bromwich Albion ile Fulham 2-2 berabere kaldı. Fulham, Bobby Reid'in 10. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 2. yarıda Diagne oyuna girdi. 47'de ise Kyle Bartley skoru eşitledi. 66'da Mbaye Diagne'nin asistinde Matheus Pereira 66. dakikada WBA'ı 2-1 öne geçirdi. 77. adikada Ivan Cavaleiro'nun golü geldi ve skor 2-2'ye geldi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşmadan iki takım da 1'er puanla ayrıldı.

Fulham puanını 14'e, WBA ise 12'ye çıkardı. Sondan 2. sırada ve 19.'lukta bulunan WBA, küme düşme hattının 6 puan aşağısında kaldı.

