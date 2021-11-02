MAÇ SONUCU | Wolfsburg 2-1 Salzburg

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg kendi sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Volskswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Wolfsburg 2-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.

Bu sonucun ardından Wolfsburg grupta puanını 5'e yükseltti ve üst tur iddiasını sürdürdü. Salzburg ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Grupta 5. hafta maçlarında Wolfsburg Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ise Lille deplasmanına konuk olacak.

