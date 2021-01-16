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MAÇ SONUCU | Wolfsburg 2-2 RB Leipzig

ALMANYA HABERLERİ  | 16.01.2021 21:24 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi.

MAÇ SONUCU | Wolfsburg 2-2 RB Leipzig

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Wolfsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Wolfsburg'un golleri 22. dakikada Weghorst ve 35. dakikada Steffen'den geldi. Leipzig'in golleri ise 5. dakikada Mukiele ve 54. dakikada Willy Orban'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Wolfsburg puanını 26 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Bayern Münih'i takip eden Rb Leipzig ise 32 puanla 2. sırada kaldı ve avantaj kaybetti.

Leipzig'de kadroda yer alan Alexander Sörloth, maçta dakika alamadı.

Leipzig, Bundesliga'nın 17. haftasında Union Berlin'i konuk edecek. Wolfsburg ise aynı haftada Mainz'a konuk olacak.

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