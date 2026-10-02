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Yer yerinden oynayacak! Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalar soruşturma dosyasına girdi. İkilinin, usule ve düzenlemelere aykırı şekilde hakem atamalarına müdahale ettikleri öne sürüldü.

Yer yerinden oynayacak! Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
Cevdet Berker İşleyen

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile beraberindeki 6 kişinin gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişledi. Süper Lig hakemi Yasin Kol da dün akşam Trabzonspor-Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı. Kol ile birlikte yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında da işlem yapıldı.

GÜNDOĞDU İLE KOL'UN YAZIŞMALARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerden, Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmaların da dosyaya girdiği öğrenildi. Söz konusu yazışmaların, hakem atamalarına yönelik temaslar ve karar alma süreçlerine ilişkin olduğu belirtildi.

Yer yerinden oynayacak! Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı 1

ATAMALARA MÜDAHALE

Dosyada yer alan değerlendirmelere göre Gündoğdu ile Kol'un, usule ve mevcut düzenlemelere aykırı şekilde bazı hakem atamalarına müdahale ettikleri öne sürüldü. Hakem atama sisteminin işleyişine yönelik bu iddiaların soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu belirtildi.

Yer yerinden oynayacak! Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı 2

DİJİTAL DELİLLER İNCELENDİ

Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel hakkında gözaltı kararlarının, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller ile MASAK kayıtlarının incelenmesinin ardından verildiği bildirildi. İki hakemin 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Gündoğdu ile birlikte gözaltına alınan 7 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İŞTE O KONUŞMALAR...

Yer yerinden oynayacak! Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı 3

Yer yerinden oynayacak! Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı 4

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Hakem Yasin Kol
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