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Yasin Kol'un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

MHK soruşturmasında sıcak gelişme: Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon’da yönettiği maçın ardından evinde gözaltına alındı. Geceyi emniyette geçiren tecrübeli hakemin gözaltına alınması spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Kol'un Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi yeniden gündeme geldi.

Yasin Kol'un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Cevdet Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma dâhilinde Süper Lig hakemlerinden Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

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MAÇ SONU EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yasin Kol un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 1

Trabzon’da oynanan Trabzonspor - Drogheda United arasındaki özel karşılaşmada görev yapan Yasin Kol, mücadelenin bitimiyle birlikte ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Polis ekiplerince Kol’un evinde arama gerçekleştirilirken, tecrübeli hakemin geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğünde geçirdiği öğrenildi.

YASİN KOL’UN ÜÇ BÜYÜKLER ÖZELİNDEKİ İSTATİSTİKLERİ

Yasin Kol un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 2

Soruşturma kapsamında gündemin ilk sırasına yerleşen Yasin Kol'un kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında çıkardığı kartlar ve yönettiği müsabakaların sonuçları dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA BERABERLİK AĞIRLIKTA

Yasin Kol un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 3

Yasin Kol, Beşiktaş’ın toplam 11 karşılaşmasında düdük çaldı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Kol, Beşiktaşlı futbolculara 24 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterirken, rakiplerine ise 29 sarı kart ve 3 kırmızı kart çıkardı.

FENERBAHÇE EN ÇOK GALİBİYETİ YASİN KOL YÖNETİMİNDE ALDI

Yasin Kol un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 4

Fenerbahçe'nin de tıpkı Beşiktaş gibi 11 müsabakasını yöneten Yasin Kol, sarı-lacivertlilerin bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almasına tanıklık etti.

Bu maçlarda Fenerbahçe oyuncuları 18 sarı kart ve 2 kırmızı kart görürken, sarı-lacivertlilerin rakipleri 25 sarı kart ve 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.

GALATASARAY KARŞILAŞMALARINDAKİ İSTATİSTİKLER

Yasin Kol un 3 büyükler karnesi ortaya çıktı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray... 5

Galatasaray’ın ise toplam 7 müsabakasında orta hakem olarak görev yapan Yasin Kol, sarı-kırmızılı ekibin 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performansına yön verdi.

Yasin Kol, Galatasaraylı oyunculara 23 sarı kart ve 3 kırmızı kart çıkarırken, rakip takım oyuncularına ise 21 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi.

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