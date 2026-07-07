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Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo'dan olay açıklama: Vicdanım rahat...

Portekiz'in turnuvaya veda etmesinin ardından konuşan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyeriyle ilgili henüz karar vermediğini açıkladı. Tecrübeli yıldız, ailesiyle görüştükten sonra geleceğini değerlendireceğini belirtirken, aktif futbol kariyerini ise sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo'dan olay açıklama: Vicdanım rahat...
Cevdet Berker İşleyen

Portekiz'in turnuvaya veda etmesinin ardından geleceği yeniden tartışma konusu olan Cristiano Ronaldo, maç sonrası yaptığı açıklamalarla hem milli takım kariyeti hem de futbolu bırakıp bırakmayacağına ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi.

Tecrübeli yıldız, duygusal bir süreçten geçtiğini belirtirken, karar vermek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

ELENMENİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Cristiano Ronaldo, turnuvaya veda ettikleri için büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Kaybetmenin hiçbir futbolcu için kolay olmadığını ifade eden Ronaldo, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo dan olay açıklama: Vicdanım rahat... 1

"VİCDANIM RAHAT"

Kimsenin kaybetmeyi sevmediğini dile getiren Ronaldo, "Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo dan olay açıklama: Vicdanım rahat... 2

MİLLİ TAKIM KARARI İÇİN ACELE ETMEYECEK

Portekiz Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin yöneltilen soruyu da yanıtlayan yıldız futbolcu, böyle önemli kararları duygusal anlarda vermediğini belirtti.

Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo dan olay açıklama: Vicdanım rahat... 3

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.

Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo dan olay açıklama: Vicdanım rahat... 4

FUTBOLU BIRAKMAYACAĞINI AÇIKLADI

Aktif futbol yaşamını sürdürmek istediğini net ifadelerle dile getiren Cristiano Ronaldo, kendisine destek veren Suudi Arabistanlı taraftarlara da teşekkür etti.

Maç sonunda herkesi ters köşe yaptı! Ronaldo dan olay açıklama: Vicdanım rahat... 5

"CRISTIANO BUGÜN BIRAKMAYACAK"

Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." diye konuştu.

Ronaldo ayrıca karşılaşmanın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir konuşma yapmadığını da sözlerine ekledi.

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Portekiz son dakika milli takım ronaldo
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