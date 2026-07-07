ABD maçı sonrası TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay 'Trump' göndermesi!

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ABD, son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ABD'yi 4-1 yenen Belçika çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Kart cezası ertelenen ABD'li Balogun da dünya futbolunda yarattığı depreme rağmen sahada olduğu görülürken, 90 dakikanın ardından TRT spikeri Özkan Öztürk'ün yaptığı gönderme geceye damga vurdu. İşte tüm detaylar...

BELÇİKA FARKA KOŞTU

Tüm dünyanın takip ettiği mücadeleyi Ürdünlü hakemler Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf ve Ahhmad Al Roalle'nin yönetti. Kritik maçı Belçika 9 ve 33'te Ketelaere, 57'de Vanaken, 90+3 Lukaku'nun golleriyle 4-1 kazandı. ABD'nin tek golü ise 31'de Tillman'dan geldi.

BELÇİKA İSPANYA İLE EŞLEŞTİ

Tur atlayan Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

KIRMIZI KARTA RAĞMEN SAHADAYDI

Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ve Dünya Kupası'nda kriz yaratan ABD'li futbolcu Folarin Balogun da karşılaşmada forma giydi.

TRUMP FIFA BAŞKANI'NI ARADI, CEZASI ERTELENDİ

FIFA, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını 1 yıl ertelemiş, çıkan tartışmanın ardından ABD Başkanı Trump FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını doğrulamıştı.

TRUMP DOĞRULAMIŞTI

Trump, "İnceleme talep ettim Çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi." dedi. ABD Başkanı, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun 'koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpması' olduğunu belirterek, 'Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı.' dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Donald Trump, bunun 'çok büyük bir haksızlık' olduğunu ifade etti.

TRUMP: "DOĞRU KARAR VERDİLER"

ABD Başkanı, 'Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler.' diye konuştu.

ABD Başkanı'nın bu sözleri FIFA'ya doğrudan müdahale edildiğini doğrularken bir anda futbol dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. ABD'nin saha dışında doğrudan futbola etki etmesine tepkiler çığ gibi büyürken; gözler Belçika maçına çevrilmişti.

TRT SPİKERİNDEN OLAY GÖNDERME

ABD'nin elendiği mücadele sonrası ise TRT spikeri Özkan Öztürk, iptal edilen kırmızı karta ve Balogun'un Belçika maçında oynamasına şu sözlerle gönderme yaptı:

"Ve maç bitti! Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti”