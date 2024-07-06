Maça saatler kala Montella kararını verdi! Hollanda karşısında sürpriz karar... İşte ilk 11'ler

EURO 2024'te Avusturya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım, Hollanda ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı temsilcimizde İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA ise Merih Demiral'ın iki maç cezalı olduğunu açıkladı.

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Malen, Simons, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert Günok, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan.

BOZKURT İŞARETİYLE KARŞILADILAR

Türkiye saati ile 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak milli maç öncesi Türk taraftarlar Milli Takım'a destek için Berlin'e akın etti. Merih Demiral'ın bozkurt işaretine UEFA tarafından gelen 2 maçlık cezanın yankıları sürerken Berlin'de toplanan taraftarlar Milli Takım otobüsünü bozkurt işaretleriyle karşılaması dikkat çekti.

2 OYUNCUMUZ KART CEZALISI

A Milli Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü, cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ay-yıldızlarda cezası sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek. Merih Demiral maç cezası alması durumunda Hollanda maçında sahada olamayacak.

FRANSIZ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

MİLLİ TAKIM 4 MAÇTA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

HOLLANDA SON 16 TURUNU RAHAT GEÇTİ

Hollanda ise Fransa, Avusturya ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 4 puanla tamamladı ve en iyi 3'üncüler arasından son 16 turuna kaldı. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.





