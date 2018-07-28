Macaristan'da pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Büyük Britanyalı Hamilton, 1.35.658'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.
Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 1.35.918'lik derecesiyle ikinci, Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen 1.36.186 ile üçüncü, takım arkadaşı Alman Sebastian Vettel ise 1.36.210 en iyi dördüncü zamana imza attı.
Azerbaycan, İspanya, Fransa ve Almanya'da koşulan yarışlarda Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.
Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!
Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!
Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!
TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim fotoğrafı kurtardı
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş
Beşiktaş'ın istediği yıldız dünya devine gitti!
Atletico Madrid bombayı patlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum